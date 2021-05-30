Эксперт рассказал, как в домашних условиях определить качество воды

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Не в лабораторных условиях невозможно провести полноценную проверку воды. Тем не менее на несколько параметров качества её можно проверить дома самостоятельно. Как это сделать, РИА Новости рассказала эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова.

Некоторые факторы, например, цвет и мутность можно определить визуально. Легко проверить, есть ли у воды запах.

Что касается качественных признаков, нетрудно выяснить, насколько вода жёсткая. Если в чайнике быстро и интенсивно образуется накипь, значит, вода жёсткая.

В продаже есть специальные реагенты и тест-полоски, с помощью которых можно проверить воду по пяти показателям. Это жёсткость кислотность, содержание ряда микроэлементов. Правда, эти тесты не являются точными на 100%.