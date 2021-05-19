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Среда, 19 мая, 2021
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Эксперт предрёк рост цен на технику на 20-30%

7info
Изображение Olga Oginskaya с сайта Pixabay
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В ближайшее время цены на технику могут вырасти на 20-30%, сообщил Hi-Tech Mail.ru замдиректора департамента вычислительных систем КРОК Андрей Тищенко.

– Это коснется любой техники, включая смартфоны, ноутбуки и другую аппаратуру, в которой есть электроника, – говорится в статье. 

Причина возможного подорожания – дефицит полупроводников. Заговорили о ней в 2020 году, но с коронавирусом проблема напрямую не связана. Пандемия лишь усугубила её, так как компаниям стало сложнее планировать поставки. 

Полупроводники используются во многих отраслях современной техники. Речь не только о компьютерах, ноутбуках, смартфонах. Проблемы испытывают производители игровых приставок PlayStation 5, Xbox Series X. 

Из-за майнеров вырос спрос на видеокарты, который производители не могут удовлетворить. В результате дефицита растут цены. Производство новых автомобилей также зависит от полупроводников, так как в них активно используется электроника.

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