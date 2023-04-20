Житель Екатеринбурга проснулся в восемь утра от ударов по спине, сообщил портал E1.RU.

Инцидент произошел утром 19 апреля в квартире на улице Чайковского. Когда мужчина открыл глаза, то увидел перед собой друга с окровавленным ножом. Молодые люди вместе снимали жилье.

«Просыпаюсь от ударов по спине и ощущения, что кровать мокрая. Она была в моей крови. Переворачиваюсь на спину — он стоит с ножом надо мной и говорит: «Писец тебе, дружище», и начинает дальше резать», – пояснил потерпевший.

Истекавший кровью мужчина смог выбраться из квартиры и позвать на помощь.

На лестничной клетке злоумышленник нанес ему еще один удар в голову, после чего выронил нож и убежал. Пострадавшего госпитализировали. На его теле обнаружили восемь ножевых ранений.

Нападавший утверждает, что защищался, его пока не задержали. Никаких конфликтов между ними не было, уточнил потерпевший.