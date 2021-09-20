Екатерина Царёва: Моя любовь к лошадям случилась первого сентября в первом классе

Детский конный центр «Солнышко», расположен в 15 км езды от Рязани в селе Алеканово.

Главной отличительной особенностью центра является предоставление услуг иппотерапии. Мы пообщались с руководителем — Екатериной Царевой, которая ответила на важные вопросы, касающихся центра, реабилитации детей и любви к лошадям.

Первый вопрос, как в песне…. С чего всё начиналось?

Моя любовь к лошадям, как и у многих конников, началась с детства. Первой лошадью, в которую я влюбилась, была Венера, на которой я прокатилась на Кремлёвском валу в Рязани. Мама сделала мне подарок на первое сентября, когда я пошла в первый класс. После того, как я закончила на ней кататься, не могла больше думать ни о чём другом. Я стала ходить на конюшню в Шереметьево. Там освоила основы ухода и впервые начала тренироваться. Потом, оказавшись в Алеканово, я увидела мирно пасущихся лошадок, тех самые арабо-пони( пропорционально сложенные небольшие 110-130 см в холке разных мастей) Татьяны Ефимкиной. Я спрашивала у всех, как можно было бы прийти и посмотреть поближе на этих лошадей, но никто ничего не знал. После обеда табун собирался домой, и я решила за ними проследить. Дошла до соседней улицы. Лошадки пустились рысью, а я по следам за ними. В траве след потерялся, и я очень расстроилась…. Но на счастье мне на встречу вышла мама Татьяны Ефимкиной…

Мне было 12 лет и с этого дня, в течение 8 лет бок о бок с Татьяной я наблюдала за развитием этих прекрасных лошадок, которые теперь претендуют на роль первой, и пока единственной породы, зарегистрированных лошадей в России. Вначале поголовье был небольшим, в районе 15 голов. По истечении некоторого времени поголовье увеличилось до 40 и лошадки тоже немного изменились. Они уже стали приобретать, какие-то общие черты. Я занималась тем, что помогала Татьяне лошадок обучать, приучать к седлу, заезжать их под детей. Позже я получила профильное образование и стала заниматься лошадями профессионально.

С чего началась иппотерапия?

С коня Танцора началась. Он работал с детьми — спортсменами, но его характер и рост позволяли работать и с «особенными» детьми. Ко мне однажды обратилась женщина, у которой ребенок имел проблемы со здоровьем. Тогда об иппотерапии было мало что известно, но я все равно предложила ей попробовать, и она согласилась. В результате занятия пошли на пользу и физическому и психическому здоровью ребёнка.

Окрылённые результатом мы подали документы и выиграли президентский грант, средства от которого были направлены на стройку, а также получили мотивацию для дальнейшего движения в направлении развития проекта.

Мы поняли, что нам нужен открытый манеж, но своими руками мы бы его не построили. К сожалению, второй грант нам не выделили, однако руки мы не опускали и продолжали заниматься реабилитацией детей-инвалидов.

Коронавирус внёс коррективы во все сферы жизни. К нам обратились с запросом на реабилитацию социальных работников. Я познакомилась с коллегой — психологом из Ярославля, и она сказал, что на иппотерапию есть запрос и среди врачей. Поэтому было принято решение снова подаваться на грант. Таким образом, родился проект «Обращаясь к природе», в котором могли принять участие дети и семьи врачей. В общей сложности нас посетило больше 100 человек.

Конный клуб «Солнышко» всегда рад посетителям. Для встречи с пони необходимо позвонить на мой телефон +7(920)635-57-83 или написать запрос на электронную почту [email protected].