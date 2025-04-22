Двухлетний ребенок чуть не погиб из-за ореха в легком

В ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой спасли двухлетнего ребенка с орехом в легком. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Ребенка мучил кашель днем и ночью шесть месяцев подряд, лекарства и ингаляция не помогали. По результатам КТ-исследования врачи решили срочно делать бронхоскопию.

Хирурги, анестезиологи и пульмонологи спасали малыша. Из его легкого достали орех. Сейчас мальчик идет на поправку. Его здоровье восстанавливается.

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В медучреждении отметили, что длительный, не проходящий кашель у ребенка — повод насторожиться. Природа кашля может быть разной: заболевания легких, инородное тело, невротические изменения. Длительный кашель ребенка — повод обратиться к врачу.