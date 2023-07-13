Двух жителей Нижегородской области признали виновными в убийстве касимовского таксиста

Как сообщает следственный комитет Рязанской области, им вынесен приговор сразу по четырем статьям УК РФ.

Следствие и суд установили, что два жителя Нижегородской области 1988 и 1996 годов рождения в ноябре 2021 года напали на водителя такси в Касимовском районе во время выполнения заказа, после чего мужчину привязали к дереву в одном из лесов. Водитель смог быстро освободиться, и, заметив это, один из преступников нанес потерпевшему более 15 ножевых ударов. После этого злоумышленники с похищенным имуществом на автомобиле такси скрылись с места преступления, а затем бросили машину на одной из улиц областного центра. Потерпевший скончался от полученных ранений.

Старший из подсудимых, нанесший ножевые ранения погибшему, приговорен к 14 годам лишения свободы, его сообщник – к 6 годам и 7 месяцам.