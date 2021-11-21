Двух убийц кота Кузи из Северодвинска требуют приговорить к максимальному сроку

Зоозащитники и активисты требуют приговорить двух жителей Северодвинска к максимальному сроку за убийство кота Кузи. Об этом сообщают “Известия”.

Акция «Подпись за Кузю» проходит в 20 города России. Участники требуют осудить Анну-Викторию Громович и Артема Лаврентьева на пять лет тюрьмы. На текущий момент петиции поддержали почти 300 тысяч человек.

Уточняется, что одно из обращений активистов направлено в суд, другое — в УМВД по Архангельской области.

Напомним, подозреваемые с августа по сентябрь 2021 года издевались над котом по кличке Кузя и снимали происходящее на видео. В итоге пара замучила питомца до смерти.

Позже выяснилось, что животное принадлежало матери Лаврентьева. Хозяйка рассказывала, что ее любимец был ласковый и спокойный, а невестка угрожала расправиться не только с питомцем, но и с ней самой.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным.