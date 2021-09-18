Двух пропавших под Рязанью грибников нашли живыми

Ночью, 18 сентября, в Рязанском районе поисковый отряд «ЛизаАлерт» нашёл живыми двух грибников, заблудившихся в лесах у посёлка Дубровичи. Информация об этом опубликована в группе отряда во Вконтакте.

«22 поисковика отряда #ЛизаАлертРязань выехали на поиски для того, чтобы прозвучали заветные слова НАЙДЕН! ЖИВ!», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью стоял туман и минусовая температура. Это создавало дополнительную опасность для потерявшихся. К счастью, всё обошлось: грибники вернулись домой живыми и здоровыми.