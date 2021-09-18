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Суббота, 18 сентября, 2021
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Двух пропавших под Рязанью грибников нашли живыми

Александр Ильин
Двух пропавших под Рязанью грибников нашли живыми
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области

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Ночью, 18 сентября, в Рязанском районе поисковый отряд «ЛизаАлерт» нашёл живыми двух грибников, заблудившихся в лесах у посёлка Дубровичи. Информация об этом опубликована в группе отряда во Вконтакте.

«22 поисковика отряда #ЛизаАлертРязань выехали на поиски для того, чтобы прозвучали заветные слова НАЙДЕН! ЖИВ!», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью стоял туман и минусовая температура. Это создавало дополнительную опасность для потерявшихся. К счастью, всё обошлось: грибники вернулись домой живыми и здоровыми.

Двух пропавших под Рязанью грибников нашли живыми
Фото: группа ВКонтакте Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области

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