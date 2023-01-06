В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту смерти двух слесарей-сантехников, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Дело следователи завели по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).

В ночь на 6 января работники подрядной организации приехали в жилой многоквартирный дом на улице Азовской Приокского района Нижнего Новгорода. Слесарей вызвали устранить прорыв трубы горячего водоснабжения.

Когда мужчины спускались в подвал, под ними сломалась лестница. Сантехники упали в заполненный горячей водой подвал. От полученных термических ожогов мужчины 1963 и 1971 годов рождения скончались на месте.

Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям лиц подрядной организации, нарушивших требования охраны труда.