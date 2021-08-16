Двое мужчин сожгли заживо преподавательницу в Подмосковье

- Advertisement -

В Подмосковье задержаны двое подозреваемых в убийстве 76-летней пенсионерки. Пожилую женщину сожгли заживо, сообщает Лайф.

ЧП произошло в СНТ «Красная Пахра» в Новой Москве. На дачу к преподавательнице игры на скрипке ворвались бывший ученик с подельником. Сначала избили 74-летнего брата женщины, затем связали мужчину скотчем. Затем тоже самое проделали с пожилой учительницей. Хозяев положили на кровать под одеяло и подожгли.

Пострадавший сумел выжить, его сестра перед смертью сообщила имя преступника.

Убийц поймали на станции Ожерелье в Московской области. Ими оказались 27-летний Андрей А. и 38-летний Виктор К.

Журналисты выяснили: из дома пенсионеров похитили 60 тысяч рублей, сотовый телефон.