29 C
Рязань
Понедельник, 16 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Двое мужчин сожгли заживо преподавательницу в Подмосковье

7info
Двое мужчин сожгли заживо преподавательницу в Подмосковье
- Advertisement -

В Подмосковье задержаны двое подозреваемых в убийстве 76-летней пенсионерки. Пожилую женщину сожгли заживо, сообщает Лайф.

ЧП произошло в СНТ «Красная Пахра» в Новой Москве. На дачу к преподавательнице игры на скрипке ворвались бывший ученик с подельником. Сначала избили 74-летнего брата женщины, затем связали мужчину скотчем. Затем тоже самое проделали с пожилой учительницей. Хозяев положили на кровать под одеяло и подожгли.

Пострадавший сумел выжить, его сестра перед смертью сообщила имя преступника.

Убийц поймали на станции Ожерелье в Московской области. Ими оказались 27-летний Андрей А. и 38-летний Виктор К.

Журналисты выяснили: из дома пенсионеров похитили 60 тысяч рублей, сотовый телефон.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]