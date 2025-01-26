Двое мужчин похитили и кормили наркотиками 16-летнюю девушку в Петербурге

Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело против двух местных жителей по статьям о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 127 УК РФ) и склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотиков (ч. 3 ст. 230 УК РФ). Об этом сообщает телеграм-канал регионального Следкома.

По версии следствия, злоумышленники пригласили 16-летнюю девушку в квартиру на Песочной набережной. Там, из-за личного конфликта, они удерживали ее против воли, угрожали ножом и избивали металлическим прутом. Кроме того, они силой заставили девушку употребить наркотическое средство.

Потерпевшая сумела сообщить о своем местонахождении, утром 22 января её освободили. Девушка обратилась в больницу, где ей оказали помощь в связи с телесными повреждениями.

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На данный момент одному из обвиняемых уже предъявлено обвинение, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Второй фигурант находится в психиатрической клинике, после выписки ему также предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Следствие продолжает сбор доказательств и установление всех деталей произошедшего.

Доложить о ходе расследования дела потребовал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.