Двое детей жили в квартире с трупами родителей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в закрытой квартире обнаружили двоих детей, живших несколько дней с трупами родителей. Об этом сообщает портал E1.ru.

По словам соседей, семья снимала квартиру на улице Таганской. Взрослым было на вид около 30 лет. Их сыну 2 года, дочери 3 месяца.

Жильцы рассказали, что на губах у родителей была пена, они могли отравиться наркотиками.

Квартиру вскрыли самостоятельно жители дома, которые слышали плачь. Кроме того, на нижние этажи лилась вода. Предположительно, кран сумел открыть мальчик.

Точную причину смерти людей назовут эксперты.

Дети сейчас находятся в больнице с обезвоживанием, жизни малышей вне опасности. Родственники уже выразили желание забрать их себе.

Соседи погибших сообщили, что детей готовы забрать их бабушка, тетя, дядя. Они приехали, когда супруги перестали выходить на связь.