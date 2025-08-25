Двое детей пострадали в ДТП с грузовым автомобилем в Рязанской области

В Клепиковском районе 23 августа в ДТП пострадали трое человек, из них двое детей. Об этом сообщает госавтоинспекция Рязанской области.

На 454-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» примерно в 4 часа утра автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находится 38-летний житель Рязанского района, столкнулся с грузовым автомобилем «Скания» под управлением 48-летнего жителя того же района.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 40-летний водитель легковой машины и его пассажиры 9-ти и 5-ти лет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.