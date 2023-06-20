Двое детей на мотоцикле пострадали в ДТП с внедорожником в Рязанской области

В понедельник, 19 июня, в Клепиковском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и внедорожника, в котором пострадали двое несовершеннолетних. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Всё случилось около 17:35 в деревне Норино. За рулём Mitsubishi Pajero находился 65-летний житель этого района. По предварительным данным, его автомобиль сбил мотоцикл, которым управлял 10-летний ребёнок.

Водитель мотоцикла и его 8-летний пассажир получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка произошедшего, устанавливаются обстоятельства ДТП.