Движение трамваев и троллейбусов нарушено в Саратове после ливня с градом

Движение трамваев и троллейбусов нарушено в четверг вечером в Саратове после ливня с градом, сообщило муниципальное предприятие «Саратовгорэлектротранс».

В четверг в соцсети «ВКонтакте» появились фото и видео, на которых видно, как в Саратове выпал град размером примерно с фасоль.

Также пользователи соцсети публикуют фото, на которых видно, как на улицах города после ливня стоит вода, почти полностью покрывая колеса автомобилей. В региональном главке МЧС сообщили РИА Новости, что сообщений о происшествиях, связанных с выпадением града в Саратове, не поступало.

«Прервано движение троллейбусов №5А, 11… — неисправность контактной сети. Прервано движение троллейбусов №2А, 3, 4, 15, 16 — обесточка», — говорится в сообщении предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что на маршрутах троллейбусов №3 и №16 обрыв контактного провода произошел из-за упавшего дерева.

Также, по данным предприятия, в городе прервалось движение трамваев маршрутов №3 из-за обесточивания контактной сети.

На сайте главка МЧС по региону указано, что днем в четверг местами по Саратовской области пройдут ливни и возможен град, при грозе ожидались порывы ветра до 20 метров в секунду.