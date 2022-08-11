Движение трамваев и троллейбусов нарушено в Саратове после ливня с градом

Движение трамваев и троллейбусов нарушено в четверг вечером в Саратове после ливня с градом, сообщило муниципальное предприятие «Саратовгорэлектротранс».
В четверг в соцсети «ВКонтакте» появились фото и видео, на которых видно, как в Саратове выпал град размером примерно с фасоль.
Также пользователи соцсети публикуют фото, на которых видно, как на улицах города после ливня стоит вода, почти полностью покрывая колеса автомобилей. В региональном главке МЧС сообщили РИА Новости, что сообщений о происшествиях, связанных с выпадением града в Саратове, не поступало.
Уточняется, что на маршрутах троллейбусов №3 и №16 обрыв контактного провода произошел из-за упавшего дерева.
Также, по данным предприятия, в городе прервалось движение трамваев маршрутов №3 из-за обесточивания контактной сети.
На сайте главка МЧС по региону указано, что днем в четверг местами по Саратовской области пройдут ливни и возможен град, при грозе ожидались порывы ветра до 20 метров в секунду.