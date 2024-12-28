Две женщины пострадали в ДТП на трассе М-5 в Шацком районе

Два человека получили травмы в результате ДТП в Рязанской области. Подробности инцидента сообщила пресс-служба регионального УМВД.

27 декабря, около 10:15, в Шацком районе на 345-м километре автодороги М-5 «Урал» произошла авария. По предварительным данным, 41-летняя жительница Московской области, управляя автомобилем «Киа Спектра», выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем ГАЗ под управлением 50-летнего жителя Рязанской области.

В результате ДТП водитель «Киа» и её 46-летняя пассажирка получили травмы и обратились за медицинской помощью.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.