Две женщины погибли на пожаре в Рязани: что известно о ЧП на Интернациональной

В понедельник, 9 декабря, в Рязани произошёл трагический инцидент: на пожаре погибли две женщины.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о возгорании в квартире жилого дома на улице Интернациональной поступило в 18:25. На место происшествия выехали 5 единиц пожарной техники, 15 сотрудников ведомства.

Площадь пожара составила всего 6 квадратных метров — сгорели постельные принадлежности. К сожалению, происшествие унесло две жизни — погибли женщины 1937 и 1977 годов рождения.

Подробности случившегося устанавливаются. Следственный комитет уже проводит проверку.