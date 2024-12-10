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Две женщины погибли на пожаре в Рязани: что известно о ЧП на Интернациональной

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Алексей Самохин
Фото: МЧС по Рязанской области

В понедельник, 9 декабря, в Рязани произошёл трагический инцидент: на пожаре погибли две женщины.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о возгорании в квартире жилого дома на улице Интернациональной поступило в 18:25. На место происшествия выехали 5 единиц пожарной техники, 15 сотрудников ведомства.

Площадь пожара составила всего 6 квадратных метров — сгорели постельные принадлежности. К сожалению, происшествие унесло две жизни — погибли женщины 1937 и 1977 годов рождения.

Подробности случившегося устанавливаются. Следственный комитет уже проводит проверку.

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