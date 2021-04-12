Две рязанки пострадали в массовой аварии на улице Шереметьевской

- Advertisement -

В воскресенье, 11 апреля, рязанка на иномарке врезалась в три машины. В результате пострадали две женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 20:05 возле дома №16 по улице Шереметьевской. По предварительной информации, 30-летняя рязанка на «Ауди А4» не справилась с управлением и врезалась в припаркованный ГАЗ-2790. После иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в еще одну припаркованную ГАЗель, а после и в остановившемся на нерегулируемом перекрестке автомобиль «Сузуки Гранд Витара». За рулем последней находилась 39-летняя рязанка.

— В результате пострадали водитель и 36-летняя пассажирка «Ауди». Они получили травмы и были госпитализированы, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка.