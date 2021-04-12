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Понедельник, 12 апреля, 2021
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Две рязанки пострадали в массовой аварии на улице Шереметьевской

Елена Лобанова
Фото пресс-службы УМВД по Рязанской области
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В воскресенье, 11 апреля, рязанка на иномарке врезалась в три машины. В результате пострадали две женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Авария произошла примерно в 20:05 возле дома №16 по улице Шереметьевской. По предварительной информации, 30-летняя рязанка на «Ауди А4» не справилась с управлением и врезалась в припаркованный ГАЗ-2790. После иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в еще одну припаркованную ГАЗель, а после и в остановившемся на нерегулируемом перекрестке автомобиль «Сузуки Гранд Витара». За рулем последней находилась 39-летняя рязанка. 

— В результате пострадали водитель и 36-летняя пассажирка «Ауди». Они получили травмы и были госпитализированы, — говорится в сообщении. 

По факту произошедшего проводится проверка.

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