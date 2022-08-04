Две пассажирки пострадали в ДТП у Ряжского зоопарка

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности серьёзного ДТП у Ряжского зоопарка.

В четверг, 4 августа, в 11.35 на 116-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Ал.Невский-Данков-Ефремов» 33-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», ехавший по улице Дорожной посёлка Свет, не выбрал безопасной скорости, потерял управление и столкнулся с ВАЗ-2111 под управлением 50-летнего водителя. После этого «Нива» врезалась в столб линии электропередач.

Медицинская помощь потребовалась пассажиркам «Шевроле Нива» в возрасте 13 и 35 лет.

Сотрудники полиции проводят проверку.