23.1 C
Рязань
Пятница, 2 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Два участка дорог Рязани передадут в собственность области

7info
- Advertisement -

Два участка дорог Рязани планируется передать в собственность области, сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Речь идёт об участке Московского шоссе (от автодороги М-5 «Урал» до пересечения с ул. Коломенской) протяжённостью 1385 метров, о дороге по проезду Шабулина (от Московского шоссе до Северной окружной дороги) протяжённостью 2037 метров.

Эти участки являются продолжением Северной окружной дороги, уже переданной региону, и обеспечивают транзитный проезд на федеральную трассу М-5 «Урал».

Вопрос планируется рассмотреть на заседании Рязанской городской Думы.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]