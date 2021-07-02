Два участка дорог Рязани передадут в собственность области

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Два участка дорог Рязани планируется передать в собственность области, сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Речь идёт об участке Московского шоссе (от автодороги М-5 «Урал» до пересечения с ул. Коломенской) протяжённостью 1385 метров, о дороге по проезду Шабулина (от Московского шоссе до Северной окружной дороги) протяжённостью 2037 метров.

Эти участки являются продолжением Северной окружной дороги, уже переданной региону, и обеспечивают транзитный проезд на федеральную трассу М-5 «Урал».

Вопрос планируется рассмотреть на заседании Рязанской городской Думы.