Два специальных поезда подготовили рязанские железнодорожники для работы в период весеннего паводка

Рязанские железнодорожники завершили мероприятия по подготовке к пропуску паводковых и ливневых вод. Они проводились для обеспечения целостности и работоспособности сооружений инфраструктуры в период активного таяния снега и ледохода. Так, в настоящее время расчищено от снега и льда 323 малых водопропускных сооружения (мостов и труб), 199 км нагорных и водоотводных канав, 211 км кюветов. На станциях организована уборка и вывоз снега с применением снегоуборочной техники для исключения их подтопления в период положительных температур.

Железнодорожники постоянно следят за уровнем воды в реках. В бассейнах Оки промеры проводятся на 10 водомерных постах дважды в день.

Для оперативного реагирования на паводковые ситуации сформировано 2 противоразмывных поезда. В их состав входят крытые вагоны с инструментами и инвентарем, платформы со шпалами и пиломатериалами, полувагоны с щебнем.

Кроме того, для оперативной откачки воды с железнодорожной инфраструктуры подготовлено более 10 помп.

Перед началом паводка все локомотивные бригады эксплуатационных и моторвагонных депо, работники путевого комплекса прошли специальные технические занятия о порядке действий в случае обнаружения размывов железнодорожного полотна.

Наблюдения за подъёмом воды в реках и у мостов будет осуществляться до полной ликвидации опасности подтоплений.