Два простых вопроса помогут выявить алкоголика с точностью 87%

Исследователи из британского университета Лестера разработали метод, позволяющий выявить проблемы с употреблением алкоголя с большой точностью, пишет ufacitynews.ru.

Выявить алкоголика позволяют два простых вопроса. Точность теста оценивается в 87%.

Человека предлагают спросить, как часто он выпивает за раз шесть и более порций спиртного. Второй вопрос: пил ли он с утра для стабилизации нервов.

На проблемы с алкоголем указывает ответ «да» на второй вопрос и «часто», а также «регулярно» на первый.

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