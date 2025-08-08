Два дня КВН в Рязани: 28 и 29 августа пройдут 1/4 финала и фестиваль «Поющий Косопуз»

28 и 29 августа в дни празднования 930-летия города Рязани и в рамках сезона Официальной Рязанской лиги МС КВН пройдут четвертьфинальная игра лиги сезона 2025 (28 августа в 19:00 в Рязанском дворце молодёжи) и Пятый Юбилейный Музыкальный Фестиваль «Поющий Косопуз-2025» (29 августа в 18:00 в Рязанской филармонии).

В рамках Фестиваля традиционно будут разыграны главные призы – Поющие Косопузы первой, второй и третьей степени. Награды получат лауреаты фестиваля; победители в номинациях: Мисс Голос и Мистер Голос Фестиваля, Лучшая шутка Фестиваля, Лучший музыкальный номер и Самая поющая команда.

Главный приз — 100000 рублей на поездку на Фестиваль КВН в Сочи.

Возрастное ограничение: 6+.