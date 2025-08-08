Пятница, 8 августа, 2025
Два дня КВН в Рязани: 28 и 29 августа пройдут 1/4 финала и фестиваль «Поющий Косопуз»

Алексей Самохин

28 и 29 августа в дни празднования 930-летия города Рязани и в рамках сезона Официальной Рязанской лиги МС КВН пройдут четвертьфинальная игра лиги сезона 2025 (28 августа в 19:00 в Рязанском дворце молодёжи) и Пятый Юбилейный Музыкальный Фестиваль «Поющий Косопуз-2025» (29 августа в 18:00 в Рязанской филармонии).

В рамках Фестиваля традиционно будут разыграны главные призы – Поющие Косопузы первой, второй и третьей степени. Награды получат лауреаты фестиваля; победители в номинациях: Мисс Голос и Мистер Голос Фестиваля, Лучшая шутка Фестиваля, Лучший музыкальный номер и Самая поющая команда.

Главный приз — 100000 рублей на поездку на Фестиваль КВН в Сочи. 

Возрастное ограничение: 6+.

Самые читаемые материалы

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Новости России

Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в...
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Новости России

Суд в Сочи арестовал фигурантку дела об отравлении чачей

Согласно материалам дела, обвиняемая совместно с напарницей продавала на рынке «Казачий» спиртосодержащую жидкость, заведомо зная, что она изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не соответствует требованиям безопасности.

Последние новости

Новости России

Мизулина сообщила о задержании блогера за видео о живших без бабл-ти блокадниках

В Москве задержали блогера за оскорбительные высказывания о жителях...
Власть и политика

В Рязани «Новые люди» провели самую массовую тренировку по женской самообороне

Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Бить надо первой», который направлен на обучение женщин основам безопасного поведения и эффективной защите от возможных угроз.
Происшествия

Над Рязанской областью днём 8 августа сбит вражеский БПЛА

По данным Минобороны России, за три часа с 12:00 до 15:00 над Россией уничтожено и перехвачено в общей сложности 34 беспилотника ВСУ.
Интересное

Загадочный объект 3I/ATLAS вторгся в Солнечную систему и летит в сторону Земли с огромной скоростью

Из-за его необычной траектории и высокой скорости возникли предположения, что это может быть инопланетный корабль.
Транспорт и дороги

В Рязани ограничат движение по улице Новосёлов

На месте работ установят предписывающие и предупреждающие знаки. 
Спорт

Скончался основатель женской футбольной команды Рязани Владимир Сапунов 

Именно он создал в 1996 году первый профессиональный женский футбольный клуб в Рязани, который назвал в честь своей строительной компании — «Марсель».
Общество

Медицинский служебный роман продолжился свадьбой в рязанском загсе

Ребята - медбрат и медсестра в БСМП. Именно там они и познакомились.
Новости России

Российским туристам в Северной Корее подали бургер по рецепту Ким Чен Ына

В КНДР бургер подаётся не как фастфуд, а как национальное достижение.