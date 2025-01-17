Два человека пострадали в столкновении маршрутки и «Газели» в центре Рязани

В результате столкновения маршрутки № 65 и «Газели» в центре Рязани пострадали два человека, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

ДТП случилось 16 января в 15:30 у дома № 25 на Первомайском проспекте. 54-летний житель Рязанского района, управлявший маршрутным автобусом «ПАЗ», по предварительной информации, врезался в стоящий автомобиль «Газель Некст» под управлением 22-летнего жителя того же района.

Травмы получили водитель «Газели» и 17-летний пассажир. Молодым людям потребовалась медицинская помощь.

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Сотрудники ГАИ проводят проверку.