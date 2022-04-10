Два человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем в Касимовском районе

Ночью 10 апреля в Касимовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 2 человека. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

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В 01.45 на 197-м километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» 52-летний житель Касимова, управляя «Рено Сандеро», столкнулся с не уступившим дорогу при выезде с прилегающей территории автомобилем «Киа Спектра» под управлением 36-летнего касимовца.

Водитель автомобиля «Киа» находился в нетрезвом состоянии: прибор показал 0,761 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Госавтоинспекция отмечает: это в 5 раз превышает допустимый уровень.

Оба водителя получили травмы, мужчинам оказана медицинская помощь.

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Сотрудники ГИБДД проводят проверку.