Полиция сообщила обстоятельства ДТП напротив «Марко Молла»

В результате ДТП на Московском шоссе Рязани, случившегося недалеко от ТЦ «Марко Молл», пострадали 2 человека. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Авария случилась 7 ноября в 08:40 вблизи строения № 65А по Московскому шоссе. 34-летний рязанец не справился с управлением автомобилем «Мазда 3», совершил наезд на опору уличного освещения, после чего столкнулся с «Рено Флюинс» под управлением 63-летнего водителя из Рыбного.

Помощь медиков потребовалась обоим водителям.

Сотрудники ГАИ проводят проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются.