Воскресенье, 12 февраля, 2023
7info

Два человека погибли во время пожара в Воронеже

На главнуюНовости мира
Фото: ГУ МЧС России по Воронежской области

Два человека погибли во время пожара в квартире жилого дома № 45 по улице Моисеева в Ленинском районе Воронежа.

По данным регионального ГУ МЧС России, двухкомнатная квартира загорелась в 01.18 12 февраля. На место происшествия выезжали 9 единиц техники, 26 человек.

Из дома эвакуировано 20 человек. Двухкомнатная квартира повреждена огнём по всей площади.

Обнаружены трупы мужчины, 1951 года рождения, хозяина квартиры, и женщины, личность которой устанавливается.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации