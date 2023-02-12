Два человека погибли во время пожара в Воронеже

Два человека погибли во время пожара в квартире жилого дома № 45 по улице Моисеева в Ленинском районе Воронежа.

По данным регионального ГУ МЧС России, двухкомнатная квартира загорелась в 01.18 12 февраля. На место происшествия выезжали 9 единиц техники, 26 человек.

Из дома эвакуировано 20 человек. Двухкомнатная квартира повреждена огнём по всей площади.

Обнаружены трупы мужчины, 1951 года рождения, хозяина квартиры, и женщины, личность которой устанавливается.