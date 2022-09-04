Воскресенье, 4 сентября, 2022
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Два человека погибли в поселке на Урале от отравления угарным газом при пожаре

Причиной смерти 17-летнего подростка и 65-летнего мужчины, погибших при пожаре в магазине «Таганский ряд» в поселке Сосьва Свердловской области, предварительно, стало отравление угарным газом, сообщает региональная прокуратура.

«Предварительная причина смерти (двух человек) — отравление угарным газом», — информирует надзорное ведомство.

Сообщение о возгорании магазина «Таганский ряд» в поселке Сосьва поступило в единую диспетчерскую службу в субботу утром, огонь быстро разошелся по всему зданию, при разборе завалов пожарные обнаружили обгоревшие тела 65-летнего мужчины и 17-летнего юноши.

«Погибший мужчина работал и фактически проживал в магазине, а погибший подросток, его племянник, накануне происшествия приехал к нему погостить. На момент пожара оба находились в помещении магазина, закрывшись изнутри», — отметили в надзорном ведомстве.

Предварительно, к пожару привела неисправность электропроводки, идет проверка исполнения требований пожарной безопасности, добавили в пресс-службе.

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