Два человека погибли в поселке на Урале от отравления угарным газом при пожаре

Причиной смерти 17-летнего подростка и 65-летнего мужчины, погибших при пожаре в магазине «Таганский ряд» в поселке Сосьва Свердловской области, предварительно, стало отравление угарным газом, сообщает региональная прокуратура.
Сообщение о возгорании магазина «Таганский ряд» в поселке Сосьва поступило в единую диспетчерскую службу в субботу утром, огонь быстро разошелся по всему зданию, при разборе завалов пожарные обнаружили обгоревшие тела 65-летнего мужчины и 17-летнего юноши.
Предварительно, к пожару привела неисправность электропроводки, идет проверка исполнения требований пожарной безопасности, добавили в пресс-службе.