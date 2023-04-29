Два человека погибли в огненном ДТП с «Камазом» в Башкирии

В Дуванском районе Башкирии произошло ДТП с двумя погибшими. Подробности сообщил официальный канал Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Республики Владимира Севастьянова.

Столкновение «Камаза» и «Фольксваген Поло» произошло 29 апреля в 4 часа утра на 179-м километре трассы Бирск-Тастуба-Сатка. После удара легковушка загорелась.

Погибли водитель легкового автомобиля и его пассажирка.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Фото: t.me/V_Sevastyanov