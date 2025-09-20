Два человека погибли в ДТП с участием четырех машин утром 20 сентября в Рязанской области

В Путятинском районе Рязанской области 20 сентября в массовом ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры и госавтоинспекции региона.

На 334-м км автомобильной дороги М-5 «Урал» примерно в 10:05 автомобиль «Форд», за рулем которого находился 65-летний мужчина, столкнулся с автомобилями «Порш», «ГАЗ» и грузовым автомобилем «Даф».

В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Форд» от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель и пассажир автомобиля «Порш» получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры области. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, вчера вечером, 19 сентября, произошло сразу два смертельных ДТП. В результате наезда на пешехода в Ряжске погибла 18-летняя девушка. В Рыбновском районе на месте происшествия скончался 16-летний подросток.