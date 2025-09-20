Суббота, 20 сентября, 2025
14.7 C
Рязань
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с участием четырех машин утром 20 сентября в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Путятинском районе Рязанской области 20 сентября в массовом ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры и госавтоинспекции региона.

На 334-м км автомобильной дороги М-5 «Урал» примерно в 10:05 автомобиль «Форд», за рулем которого находился 65-летний мужчина, столкнулся с автомобилями «Порш», «ГАЗ» и грузовым автомобилем «Даф».

В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Форд» от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель и пассажир автомобиля «Порш» получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры области. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, вчера вечером, 19 сентября, произошло сразу два смертельных ДТП. В результате наезда на пешехода в Ряжске погибла 18-летняя девушка. В Рыбновском районе на месте происшествия скончался 16-летний подросток.

Два человека погибли в ДТП с участием четырех машин утром 20 сентября в Рязанской области Автомобиль «Форд», за рулем которого находился 65-летний мужчина, столкнулся с автомобилями «Порш», «ГАЗ» и грузовым автомобилем «Даф».

Самые читаемые материалы

Новости России

Лавров сделал четыре сенсационных заявления о судьбе Украины

На встрече с зарубежными послами глава МИД РФ Сергей Лавров поделился видением ситуации вокруг Украины, а также рассказал о дальнейших шагах России в отношениях с США и Европой.
Культура и события

В Рязани и области масштабно отметят 130-летие со дня рождения Сергея Есенина

Более 30 культурных площадок объединят десятки мероприятий: от научных конференций до концертов и театральных постановок. Вход на все события свободный.
Новости Касимова

Фрагменты мавзолея последней правительницы Касимовского ханства обнаружили археологи

Среди находок фрагменты стен и пола мавзолея хана Арслана, могильный камень середины XVII века.
Религия

Рязанского священника «разжаловали» из-за антицерковной деятельности и критики патриарха

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил священнослужение протоиерею Сергею Ефимовичу Сальцову. Указ об этом опубликован на сайте Рязанской епархии.
Экономика и бизнес

В Рязани открывается новый завод по производству медицинской продукции

Запуск производства позволит создать 150 новых рабочих мест для жителей региона.

Последние новости

Происшествия

Работник микрофинансовой организации похитил 116 тысяч рублей у фирмы, чтобы сделать ставки на спорт

Выяснилось, что в рязанском филиале финансовой организации неожиданно возникла нехватка персонала, тогда 19-летнего подозреваемого направили в Рязань в командировку на помощь коллегам.
Спорт

Более 3000 рязанцев приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации»

В этом году состязания были приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
Общество

Подрядчик проведет реставрацию Успенского собора за 662,6 млн рублей

Согласно документам, подрядчик должен восстановить стены, своды, крышу, окна, двери, уложить новый пол, укрепить фундамент.
Общество

Два педагога из Рязанской области стали победителями Всероссийского конкурса «Серафимовский учитель — 2025»

Рязанскую область представляли преподаватель истории Касимовского нефтегазового колледжа Татьяна Хремина и учитель начальных классов школы №75 Рязани Татьяна Сидельникова.
Медицина

Трое недоношенных мальчиков родилось в Рязани за два дня в один и тот же срок

Все трое новорожденных появились на свет в сроке 33 недели и все мальчишки.
Общество

Мужчина уделяет работе на 1,5 часа больше, чем женщина — Рязаньстат

В будни, по сведениям Рязаньстата, день мужчины старше 15 лет проходит следующим образом: на сон отводится 8 часов и 7 минут на «проснуться-потянуться».
Новости России

ВС России нанесли один из мощнейших ударов по Днепропетровской области с начала СВО

Российские войска минувшей ночью нанесли один из мощнейших ударов...
Новости России

В признании Алехина* иноагентом увидели сигнал для Z-сообщества

Признание бывшего советника губернатора Курской области и военного блогера...