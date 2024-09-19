Два автобуса с пассажирами устароили в Рязани «гонки»

В Рязани два автобуса устроили «гонки». При этом в салоне находились пассажиры. Об этом написали в Telegram-канале «Рязань».

По словам очевидцев, «гонки» начались примерно 06:20 19 сентября. Автобусы следовали из микрорайона Канищево. «Борьба» развернулась до перекрестка улицы Циолковского с улицей Новой.

Очевидцы сообщают, что «особенно ожесточенная борьба» произошла на прямом участке Северной окружной.

— Водители играли в шашечки, ловко обходя легковушки, которые и без того обычно едут на этом участке по пределу допустимого скоростного режима. Пассажиров мотало по салону как известный биоматериал в проруби, — пишет автор поста.

Фотографии инцидента опубликовали Yya62.ru