Дурной ли знак, погасшая в церкви свеча? Можно ли подбирать чужой крестик? Развенчаны основные «церковные приметы»

Алексей Самохин
Изображение от pvproductions на Freepik

Многие люди верят в приметы, связанные с церковью, однако они не имеют ничего общего с христианской верой. Священнослужители объясняют, что подобные суеверия — это проявление язычества, которое проникает в современную жизнь. Рассмотрим семь самых распространённых из них.

1. Нельзя поднимать найденный крестик

Суеверие: Считается, что, подобрав чужой крестик, человек берёт на себя чужие беды и проблемы. На самом деле: Беды и проблемы — это следствие поступков самого человека. Однако, по словам преподобного Марка Подвижника, человек может унаследовать наказание за грехи, но только если сам причинил кому-то зло. Например, оклеветал или обидел. Подбирать найденный крестик не запрещено.

2. Если подать записку за упокой живого человека, он умрёт

Суеверие: Подача записки «за упокой» на живого человека приведёт к его смерти. На самом деле: Эта примета — проявление магии, не имеющей ничего общего с христианством. Церковь и её Таинства не могут быть инструментом для манипулирования людьми. Магия — это обращение к злым силам, и тот, кто практикует подобные ритуалы, вредит только себе, отдавая свою душу в руки демонов. Таким образом, в опасности оказывается не тот, на кого подали записку, а сам «колдун».

3. Если церковная свеча коптит или гаснет, это плохой знак

Суеверие: Коптящая или погасшая свеча предвещает беду или является знаком того, что Бог отвернулся от человека. На самом деле: Это не более чем технологические особенности производства — свечу просто плохо сделали!. Как отмечал Святитель Иоанн Златоуст, верующий человек должен больше всего бояться греха, а не верить в подобные суеверия.

4. Встреча со священнослужителем на улице — к несчастью

Суеверие: Если повстречать на улице священника или монаха, это принесёт несчастье. На самом деле: Эта примета — полная нелепость. Люди каждый день приходят в храм, общаются со священниками, исповедуются и причащаются. Если с человеком, который избегает священников, что-то случается, причина кроется не в этой встрече, а в других обстоятельствах.

5. Человек, которому плохо в храме — большой грешник

Суеверие: Если человек плохо себя чувствует в церкви, значит, он большой грешник и Бог его отвергает. На самом деле: Эта примета является суждением и грехом. Причинами плохого самочувствия могут быть духота, высокое или низкое давление, обострение хронических болезней. В такой ситуации необходимо оказать помощь, а не осуждать. Церковь никогда не связывала самочувствие человека со степенью его греховности.

6. Если упала икона — к смерти

Суеверие: Если дома икона упала со стены, это предвещает скорую смерть кого-то из членов семьи. На самом деле: Икона падает, потому что плохо закреплена. Подобные мысли означают, что человек не понимает смысла иконопочитания. Иконы — это образы святых, которые мы чтим, к которым обращаемся с молитвами. Отношение к упавшей иконе как к дурному знаку не имеет ничего общего с христианством.

7. Икона или чётки оберегают автомобиль от аварии

Суеверие: Икона или чётки в автомобиле являются оберегами от ДТП. На самом деле: Единственное, что может уберечь от аварии, — это неукоснительное соблюдение правил дорожного движения и уважительное отношение к другим участникам движения.

