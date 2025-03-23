ДТП с участием байкера произошло в Рязани

В Рязани на перекрестке Новоселов и Советской армии произошло ДТП с участием байкера. Об этом сообщает госавтоинспекция по области.

В данном ДТП пострадавших не зарегистрировано. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, если вы стали участниками, либо свидетелями ДТП, необходимо сообщить об этом по телефону 112. Сотрудники полиции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на поступающие сообщения.