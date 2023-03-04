Доступные способы победить депрессию

Многие из нас не понаслышке знакомы с депрессией. Угнетённое психологическое состояние, когда человек видит всё вокруг в чёрном свете, далеко не всегда требует медицинского вмешательства. В большинстве случаев с такими расстройствами можно бороться и преодолевать их самостоятельно. О наиболее доступных способах победить депрессию расскажем в нашем небольшом обзоре.

Главные «провокаторы»

Перед тем, как дать бой своему упадническому настроению, надо спокойно разобраться в его причинах. Среди наиболее распространённых провокаторов этой душевной подавленности психологи называют:

— проблемы на работе и дома.

— недосыпание, сильную усталость.

— резкие изменения в жизни — необходимость что-то начинать сначала, переезд в другую страну, финансовые затруднения.

— личную трагедию.

— потерю близкого человека.

— злоупотребление спиртными напитками и психотропными средствами.

— неправильное питание.

— плохую погоду, недостаток солнечного света.

— Депрессия не возникает нежданно-негаданно. Для многих людей это ответ организма на резкий всплеск негатива вокруг вас, — поясняет психолог Вера Лаптева. — Но возникшая проблема не должна поглощать вас полностью, иначе кратковременное угнетённое состояние может закончиться серьёзной болезнью. Самой простой способ борьбы с депрессией — изменить отношение к происходящему. Как говорится, выхода нет только из гроба! Жизнь продолжается!

Возвращаем вкус к жизни

Практические психологи, исходя из собственного богатого опыта, рекомендуют несколько проверенных временем методов вернуть себе вкус к жизни.

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Очень важно правильное питание — здоровый рацион позволяет чувствовать себя хорошо физически и быть в хорошем настроении. Оптимизма вам наверняка смогут добавить фрукты (особенно яркие), овощи, морская капуста, жирные сорта морской рыбы, орехи, твёрдый сыр и немножко вкусного шоколада.

Справиться с депрессией поможет нормальный сон. Для этого следует:

— ввести в привычку ложиться спать строго в определённое время, а не когда захочется или как получится;

— оптимальным режимом считается засыпать до полуночи, а ещё лучше — в 10 вечера, а вставать рано. В этом случае сон имеет лечебные восстановительные свойства;

— перед сном лучше не смотреть новости, боевики и фильмы ужасов, а также не читать что-то подобное — это может спровоцировать ночные кошмары

— ужин должен быть ранним и не плотным;

— спальню перед засыпанием необходимо проветрить, можно принять тёплую ванну, выпить стаканчик теплого молока с медом, попросить кого-то из близких сделать массаж.

— Умеренные физические нагрузки — отличный вариант выхода из депрессии, — убеждена Вера Лаптева. — У наших далеких предков такой проблемы, как депрессии, практически не было, хоть и жизнь у них была не из лёгких. Они больше работали физически, передвигались пешком, вели домашнее хозяйство без умных гаджетов. Никто не призывает переноситься в прошлый век и пренебрегать прогрессом. Но считаю, что несколько раз в неделю можно выделить время на неспешные прогулки, либо занятия фитнесом, бег, работу на садовом участке, или просто хождение пешком, то есть регулярное пребывание на свежем воздухе, которое улучшает обмен веществ и обогащает организм кислородом, а, значит открывает дверь приятным эмоциям.

Дорогу позитиву!

Позитивное мышление очень важно для выхода из депрессии. Думайте о хорошем, делайте добро людям. Улыбайтесь, ищите в окружающих лучшие стороны. Если кто-то рядом представляет собой сплошной негатив и ничего с этим поделать нельзя, просто до минимума сократите общение с ним.

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Делайте то, что нравится. Любимое дело, хобби, зарядит положительной энергией, позволить быстрее и лучше отдохнуть после тяжёлого трудового дня, отвлечёт от забот и дурных мыслей.

Для женщин роль антидепрессанта играет шопинг. И всё равно, какие это будут покупки, мелкие или крупные, но они обязательно порадуют. К слову сказать, шопинг хорош и для мужчин, но им понравятся не украшения, наряды или обувь, а что-то связанное с их увлечением: снасти для рыбалки, ружьё для охоты, инструмент, и даже вкусные напитки, употребление которых доставляет эстетическое наслаждение.

Приятные эмоции подарит и смена обстановки: путешествие, поход в ресторан, кино или театр, аквапарк, цирк или визит к старым, добрым друзьям, с которыми можно спокойно поделиться своими страхами, волнениями и переживаниями.

Можно завести питомца — любимые животные оказывают положительное терапевтическое влияние на людей.

Если вы будете ценить каждый миг своей жизни, становиться счастливее даже от маленьких радостей, помогать близким людям и создавать вокруг себя комфортную атмосферу — депрессия отступит сама собой и побоится прийти к вам в следующий раз.