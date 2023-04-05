Доску Почёта Рязанской области закрыли на плановый ремонт до конца апреля

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области информирует о том, что с 5 апреля 2023 года Доска Почета Рязанской области закрывается для проведения плановых ремонтных до конца апреля 2023 года.

В ходе плановых ремонтных работы Доски Почета Рязанской области, установленной на территории мемориального комплекса «Монумент Победы» в городе Рязани, будет частично заменена керамическая плитка, а также оборудованы устройства для нового способа крепления фотоизображений. Открытие обновленной Доски Почета запланировано в канун 1 Мая — Дня международной солидарности трудящихся.

По итогам 2022 года на Доску Почета Рязанской области будут занесены имена 48 жителей региона и 12 юридических лиц. Будут отмечены лучшие труженики и предприятия региона за заслуги и достижения в сфере экономики, культуры, искусства, науки, образования и воспитания, спорта, охраны здоровья и жизни, в укреплении законности и правопорядка, а также защите прав и свобод человека, за активную благотворительность и многолетнюю плодотворную трудовую и общественно полезную деятельность, направленную на развитие региона.