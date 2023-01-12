Дорожные инспекторы в Рязанской области доставили в больницу младенца, которому потребовалась срочная помощь врачей

В Спасском районе сотрудники ГИБДД помогли срочно доставить в больницу 3-месячного ребёнка, которому срочно требовалась медицинская помощь. К дорожным инспекторам обратилась обеспокоенная мама ребёнка, сообщившая, что малыш начал задыхаться.

Инспектор ДПС ГИБДД ОМВД по Спасскому району лейтенант полиции Кирилл Самохин и стажёр по должности инспектора ДПС ГИБДД Александр Беспалов решили незамедлительно доставить ребёнка и его маму на патрульном автомобиле в медучреждение, чтобы малыш смог получить квалифицированную помощь врачей.

Полицейские оперативно доставили мать и ребёнка до больницы с соблюдением безопасности дорожного движения. Медики были предупреждены и ждали маленького пациента, что позволило оказать ему своевременную квалифицированную помощь. Мама ребёнка поблагодарила сотрудников полиции за помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции убедились, что малыш находится в руках специалистов и угрозы его жизни нет, вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.