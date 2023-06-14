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Дорогую иномарку с московскими номерами припарковали на зелёной зоне в центре Рязани

7info
Фото: vk.com/rznnews62

Дорогую иномарку, припаркованную на зелёной траве, заметили в центре Рязани. Фотографию опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».

— Ему ещё ничего не прокололи? В Рязани такие добрые люди живут? Чудак с московскими номерами припарковал свой финик в районе Рязань-1 — пишет автор поста.

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