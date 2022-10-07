Домой вернулись более 140 ошибочно мобилизованных рязанцев

С начала мобилизационной кампании домой из расположения учебных центров вернулось уже более 140 ошибочно призванных рязанцев. Об этом сообщило региональное отделение ОНФ.

С просьбой о помощи в Народный фронт обращались родственники ошибочно мобилизованных. Например, домой вернулся мужчина из Сараевского района, у которого хронический гепатит.

Был призван житель Сасова, у которого на иждивении двое детей, беременная жена, бабушка-инвалид. Его также отправили домой.

Среди вернувшихся к родным принимающий пожизненно лекарства житель Михайлова и страдающей язвой желудка отец трёх детей.

Всего в ОНФ поступило порядка 150 обращений. По каждому проводится работа с сотрудниками военкомата, правительства региона.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram