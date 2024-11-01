Пятница, 1 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Дом молодёжи в Рязани получил название — «У кремля»

Дата публикации

Алексей Самохин

Заместитель председателя правительства Рязанской области Артём Никитин рассказал о развитии Молодежного креативного квартала на территории бывшего Хлебозавода № 1. Проект стал частью «Большого пешеходного маршрута Рязани» и охватывает более 6,5 тыс. кв. м. Первым объектом квартала станет Дом молодежи, получивший название «У кремля». Его открытие запланировано уже на этот год.

Проект поддержан Росмолодежью РФ и реализуется благодаря грантовым средствам, полученным во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых». На данный момент завершены основные инженерные работы, подключены отопление, водоснабжение и интернет. На очереди вентиляция, фасадные и отделочные работы. Вся прилегающая территория будет вымощена плиткой единого дизайна с площадкой квартала.

По словам Никитина, внутри Дома молодежи оборудуют мультифункциональное пространство, где разместятся творческие мастерские и представительства молодежных организаций.

Обустройство и капитальный ремонт основной территории квартала планируют начать в 2025 году, полностью отведя её под развитие предпринимательства и образовательных инициатив в сфере креативных индустрий.

Дом молодёжи в Рязани получил название — «У кремля»
Дом молодёжи в Рязани получил название — «У кремля»
Дом молодёжи в Рязани получил название — «У кремля»
Дом молодёжи в Рязани получил название — «У кремля»
Новости рубрики
Новости Рязани и области

Познакомившаяся во время ковида пара поженилась после четырёх лет испытаний

Руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина поделилась новой историей любви молодожёнов. Пост она опубликовала...
Новости Рязани и области

Павел Малков встретился с олимпийским чемпионом Юрием Борзаковским

Обсуждались вопросы оказания поддержки детям, которым требуется протезирование конечностей, сотрудничества региона с благотворительным фондом «Бирюзовый».
Новости Рязани и области

В Рязани планируют открыть совместное производство техники МАЗ

Проект сейчас обсуждается, рынок для новой продукции есть — спрос на технику МАЗ остаётся стабильно высоким.