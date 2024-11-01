Заместитель председателя правительства Рязанской области Артём Никитин рассказал о развитии Молодежного креативного квартала на территории бывшего Хлебозавода № 1. Проект стал частью «Большого пешеходного маршрута Рязани» и охватывает более 6,5 тыс. кв. м. Первым объектом квартала станет Дом молодежи, получивший название «У кремля». Его открытие запланировано уже на этот год.

Проект поддержан Росмолодежью РФ и реализуется благодаря грантовым средствам, полученным во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых». На данный момент завершены основные инженерные работы, подключены отопление, водоснабжение и интернет. На очереди вентиляция, фасадные и отделочные работы. Вся прилегающая территория будет вымощена плиткой единого дизайна с площадкой квартала.

По словам Никитина, внутри Дома молодежи оборудуют мультифункциональное пространство, где разместятся творческие мастерские и представительства молодежных организаций.

Обустройство и капитальный ремонт основной территории квартала планируют начать в 2025 году, полностью отведя её под развитие предпринимательства и образовательных инициатив в сфере креативных индустрий.