spot_img
Среда, 29 марта, 2023
7info

Долг РГУ имени Есенина сократился с 50 до 7 миллионов рублей

На главнуюНовости Рязани
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

На 30 ноября 2022 года долги РГУ имени Есенина превышали 50 миллионов рублей. Об этом в интервью главному редактору сетевого издания «Своя колокольня» Михаилу Комарову рассказал и. о. ректора вуза Игорь Мурог.

По его словам, за три месяца работы эту цифру удалось значительно снизить — долг сейчас чуть превышает 7 миллионов рублей.

— Мы полностью закрыли долги за 2022 год, — рассказал Мурог. — Полностью рассчитались за январь 2023 года.

Одна из задолженностей вуза — выплаты отчисленным студентам-платникам. Таких было порядка 100 человек, долг превышал 5 миллионов рублей. Сейчас осталось более 500 тысяч рублей долга перед 12 бывшими студентами. Закрыть вопрос окончательно вуз должен в течение марта.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации