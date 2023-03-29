Долг РГУ имени Есенина сократился с 50 до 7 миллионов рублей

На 30 ноября 2022 года долги РГУ имени Есенина превышали 50 миллионов рублей. Об этом в интервью главному редактору сетевого издания «Своя колокольня» Михаилу Комарову рассказал и. о. ректора вуза Игорь Мурог.

По его словам, за три месяца работы эту цифру удалось значительно снизить — долг сейчас чуть превышает 7 миллионов рублей.

— Мы полностью закрыли долги за 2022 год, — рассказал Мурог. — Полностью рассчитались за январь 2023 года.

Одна из задолженностей вуза — выплаты отчисленным студентам-платникам. Таких было порядка 100 человек, долг превышал 5 миллионов рублей. Сейчас осталось более 500 тысяч рублей долга перед 12 бывшими студентами. Закрыть вопрос окончательно вуз должен в течение марта.