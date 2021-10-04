Доктор Мясников: человеку не обязательно пить 2-3 литра воды в день

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на популярные вопросы об употреблении воды и других напитков. Статья об этом вышла на его персональном сайте.

Как пишет Мясников, человек не обязательно должен выпивать по 2-3 литра воды в день, чтобы быть здоровым. Жидкость поступает в организм и другими путями: с едой и в процессе распада углеводов.

По подсчётам Александра Мясникова, человек в день теряет около 1,6 литра жидкости. Если не пить воду, то в его организм вместе с едой и углеводами поступит 1,2 литра. Таким образом, для восполнения потери необходимо выпивать от 0,4 литров воды.

«Давиться и пить воду, если вы не хотите, не надо. Следуйте чувству жажды», — пишет Мясников.

По поводу других напитков доктор подчеркнул, что пить чай и кофе не вредно, а вот от газировок и покупных соков в коробках следует отказаться, поскольку в них содержится большое количество сахара.