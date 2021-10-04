9.3 C
Рязань
Понедельник, 4 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Доктор Мясников: человеку не обязательно пить 2-3 литра воды в день

Александр Ильин
Доктор Мясников: человеку не обязательно пить 2-3 литра воды в день

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на популярные вопросы об употреблении воды и других напитков. Статья об этом вышла на его персональном сайте. 

Как пишет Мясников, человек не обязательно должен выпивать по 2-3 литра воды в день, чтобы быть здоровым. Жидкость поступает в организм и другими путями: с едой и в процессе распада углеводов. 

По подсчётам Александра Мясникова, человек в день теряет около 1,6 литра жидкости. Если не пить воду, то в его организм вместе с едой и углеводами поступит 1,2 литра. Таким образом, для восполнения потери необходимо выпивать от 0,4 литров воды. 

«Давиться и пить воду, если вы не хотите, не надо. Следуйте чувству жажды», — пишет Мясников. 

По поводу других напитков доктор подчеркнул, что пить чай и кофе не вредно, а вот от газировок и покупных соков в коробках следует отказаться, поскольку в них содержится большое количество сахара.  

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,691ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]