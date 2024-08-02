Доказана опасность одновременного курения вейпов и обычных сигарет

Курите вейпы и обычные сигареты вместе? Риск рака легких повышается в несколько раз, написала в телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова.

Медик ссылается на исследование учёных, доказавших опасность одновременного употребления вейпов и обычных сигарет.

«Было дано 4975 больных карциномой легких и контрольная группа из 27 294 пациентов без онкозаболеваний, — пишет Павлова. — Вот что показал анализ данных участников исследования:

Среди больных раком лёгких было В ВОСЕМЬ РАЗ больше тех, кто комбинировал вейпинг и обычное табакокурение по сравнению с контрольной группой, состоящей из здоровых людей.

Лишь 10,7% пациентов с карциномой легких никогда не курили. Тогда как среди контрольной группы таких было почти две трети.

Риск развития рака легких был примерно В ЧЕТЫРЕ РАЗА выше у любителей совмещать вейпы и сигареты, чем у тех, кто практиковал лишь традиционное курение.

Так что переход с обычных сигарет на вейпы (и тем более их сочетание) — довольно сомнительная идея. Курение — это в любом случае медленная смерть, как тут не крути. Поэтому собирайте волю в кулак и бросайте, если еще нет. Вы все сможете!»