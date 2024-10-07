До 20 октября рязанцы смогут обменять накопившиеся монеты на банкноты

Рязанцев ждут с монетами в банках. Об этом заявлет пресс-служба отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО.

В рамках акции «Монетная неделя» рязанцы могут принести в банки накопившиеся монеты и обменять их на банкноты. Причем комиссию за эту операцию банк не возьмет. Акция стартует 7 октября и завершится 20 октября.

Отмечается, что банки будут принимать неограниченного количество монет любого номинала (но выпущенные после 1997 года). Принести их можно в банки, расположенные как в областном центре, так и в районах. Банки, участвующие в акции, можно найти на этом сайте.

Чтобы обменять монеты на банкноты, не обязательно быть клиентом конкретного банка. Если же у человека есть счет в этом кредитном учреждении, можно выбрать зачисление денег на него, а не получение наличных. При обращении в банк понадобится паспорт.

Во время прошлой «Монетной недели» жители Рязанской области принесли в банки почти 245 тысяч монет на общую сумму 913,6 тысяч рублей.