7info 30.08.2022 18:39 Дмитрий Медведев: Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем Дмитрий Медведев, фото: vk.com/dm Дмитрий Медведев опубликовал в телеграм-канале пост к предстоящему заседанию глав МИД ЕС по визовой тематике. Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу.Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России.Европейцы в очередной раз покажут своё истинное лицо и меньше будут отвлекать враньём и бредовыми посулами Россию и её граждан от ведения специальной военной операции.A la guerre comme a la guerre. Предыдущая статьяВ Приморском крае спасли мужчину, просидевшего в колодце 4 дня Дмитрий Медведев Новости СМИ2 Новости СМИ2