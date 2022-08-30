Вторник, 30 августа, 2022
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Дмитрий Медведев: Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем

Дмитрий Медведев, фото: vk.com/dm

Дмитрий Медведев опубликовал в телеграм-канале пост к предстоящему заседанию глав МИД ЕС по визовой тематике.

Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу.

Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России.

Европейцы в очередной раз покажут своё истинное лицо и меньше будут отвлекать враньём и бредовыми посулами Россию и её граждан от ведения специальной военной операции.

A la guerre comme a la guerre.

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