Дмитрий Медведев: Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем

Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу.

Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России.

Европейцы в очередной раз покажут своё истинное лицо и меньше будут отвлекать враньём и бредовыми посулами Россию и её граждан от ведения специальной военной операции.

A la guerre comme a la guerre.