Вторник, 7 марта, 2023
Татьяна Проводина

Дмитрий Хубезов обсудил с Михаилом Мурашко развитие здравоохранения в России

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Фото со страницы Дмитрия Хубезова ВКонтакте

Депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов встретился с главой Минздрава России Михаилом Мурашко.

Министр здравоохранения подвёл итоги работы ведомства за прошлый год и отметил успехи в лечении онкологических заболеваний, модернизации первичного звена и оказании помощи на новых территориях.

Особое внимание уделили развитию в стране неонатального скрининга. С начала текущего года его расширили до 36 наследственных заболеваний и уже за первые два месяца наследственную патологию подтвердили у 38 новорождённых, а это 38 спасённых жизней. Подчёркивается, что здравоохранение развивается по высокотехнологичному пути.

Поднимались и болезненные вопросы — дефицит кадров, особенно в первичном звене, а также лекарственное обеспечение.

Разговор о развитии здравоохранения состоялся в преддверии встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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