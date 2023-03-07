Дмитрий Хубезов обсудил с Михаилом Мурашко развитие здравоохранения в России

Депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов встретился с главой Минздрава России Михаилом Мурашко.

Министр здравоохранения подвёл итоги работы ведомства за прошлый год и отметил успехи в лечении онкологических заболеваний, модернизации первичного звена и оказании помощи на новых территориях.

Особое внимание уделили развитию в стране неонатального скрининга. С начала текущего года его расширили до 36 наследственных заболеваний и уже за первые два месяца наследственную патологию подтвердили у 38 новорождённых, а это 38 спасённых жизней. Подчёркивается, что здравоохранение развивается по высокотехнологичному пути.

Поднимались и болезненные вопросы — дефицит кадров, особенно в первичном звене, а также лекарственное обеспечение.

Разговор о развитии здравоохранения состоялся в преддверии встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.