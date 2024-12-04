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Дмитрий Дибров соберет все откровения звезд в новом шоу ТНТ

Дата публикации

Валерия Мединская

Дмитрий Дибров возвращается к жанру «умных интервью» на телеканале ТНТ. В его новой программе «Миллион вопросов», которая выйдет 6 декабря в 00.00, он расспросит звёзд о самом интересном и даст зрителям мощную интеллектуальную подпитку. Это первая программа в таком жанре на телеканале ТНТ.

Интервью – самый простой и действенный способ узнать у известных людей то, что происходит в их жизни, особенно в той, которую они скрывают от посторонних глаз. Дмитрий Дибров – один из самых интеллектуальных ведущих российского ТВ, лидер жанра, имеет большой опыт общения с людьми и знает, как их «разговорить». В своей новой программе на ТНТ он будет задавать звёздам «миллион» вопросов и получать самые откровенные ответы.

Дмитрий Дибров, ведущий: «Я был в восторге, когда Тина Канделаки предложила мне поработать в жанре интервью, которого сегодня на ТВ просто не существует. В 1997 году я был лидером в этом жанре на ТВ с программой «Антропология», и мы решили попробовать спустя почти 20 лет. Я был в восторге от того, что получилось! У современной молодежи, которая составляет ядро аудитории ТНТ, есть масса нового и интересного, что принесла современная цифровая действительность. В этом интересно разбираться. При этом ТНТ должна смотреть не только молодежь, но и мои ровесники, чтобы понимать, чем живёт современное поколение, чтобы не было ощущения, что оно никуда не годное. Это не правда! Первые выпуски программы «Миллион вопросов» показывают, что это по-настоящему интересное, умное, продвинутое поколение».

Первыми гостями программы станут актер Максим Лагашкин, который расскажет о новом, долгожданном сезоне сериала «Жуки», а также журналистка Алёна Блин, которая раскроет множество секретов реалити «Звёзды в джунглях» и не только, а также Марина Кравец, которая, наконец, ответит на вопрос, якутянка она или нет.

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