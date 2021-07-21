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Среда, 21 июля, 2021
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Для рязанских школьников разработали новое полезное меню

7info
Для рязанских школьников разработали новое полезное меню
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На заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы депутаты обсудили питание школьников.

Как было сказано, с 1 сентября 2020 г. МУП «Детское питание» обеспечивает бесплатным горячим питанием  учащихся 1-4 классов (25 696 детей). Стоимость питания составляет 86,99 руб. Бесплатное питание получают 7,5 тысяч учащихся льготной категории. Они обеспечиваются двухразовым питанием. С января 2021 года расходы на двухразовое питание льготных категорий учащихся составляют 95 рублей и с 1 сентября текущего года не изменятся. Для учащихся, относящихся к льготной категории, в 2020-2021 учебном году была предусмотрена возможность смещения плотного горячего питания на более позднее время и переноса некоторых блюд из комплекта плотного горячего питания на завтрак.  Итоговый выбор модели питания детей осуществляли родительские комитеты каждой школы с учетом режима обучения учащихся. К новому учебному году разработано новое меню – оно станет более полезным, будут учтены пожелания детей, родителей, рекомендации специалистов.

Как отметили депутаты, качество школьного питания повышается с каждым годом. В то же время назрела необходимость в замене оборудования и посуды для МП «Детское питание» и школьных столовых. Этот вопрос будет проработан.

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