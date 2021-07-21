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Среда, 21 июля, 2021
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Для обмана рязанцев мошенники начали использовать роботов

Елена Лобанова
Для обмана рязанцев мошенники начали использовать роботов
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Полицейские предупредили рязанцев о новой схеме мошенников. Для обмана начали использовать даже роботов.  

Самой распространенной схемой мошенничества является звонок из службы безопасности банка. Мошенник представляется сотрудником и говорит, что на пострадавшего пытаются оформить кредит. 

— Злоумышленники убеждают граждан в необходимости оформления кредита на ту же сумму, обналичить поступившие средства и перечислить их на резервный счет для мгновенного погашения кредита. Иногда пострадавшим звонят из полиции и подтверждают слова мошенников, — рассказали в УМВД по Рязанской области. 

Теперь же преступники начали использовать автоматизированные системы. Робот разговаривает с человеком в начале и в конце. При этом во втором случае бот просит назвать конфиденциальные данные карты. 

Для полного убеждения злоумышленники перед переключением на робота напоминают, что данные карты нельзя никому сообщать. Так складывается ощущение, что звонивший действительно является сотрудником банка.

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