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Среда, 16 июня, 2021
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Для безопасности рязанских школ и детсадов надо найти дополнительно 8,2 млн. рублей

7info
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15 июня на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты одобрили изменения в бюджет Рязани, сообщила пресс-служба РГД. 

Депутаты предварительно одобрили исполнение бюджета города Рязани за 2020 год. Доходы городской казны в отчетном периоде составили 12 млрд 900 млн рублей, расходы – 13 млрд 228 млн рублей. Ранее отчет был рассмотрен на профильных комитетах Рязанской городской Думы и прошел процедуру публичных слушаний.

На заседании были рассмотрены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ и о реализации ведомственных целевых программ за 2020 год.

Депутаты заслушали информацию администрации о потребности в денежных средствах, необходимых для усиления мер антитеррористической безопасности детских садов и школ. Начальник управления образования и молодежной политики Дмитрий Филиппов сообщил, что согласно предписаниям требуется 8,2 млн рублей на ремонт и установку ограждений и дополнительные камеры видеонаблюдения. К вопросу финансирования планируют вернуться на следующем заседании.

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