Для станции скорой помощи в Рязани закупят новую технику, сотрудникам обещают повысить зарплату

В пятницу, 13 декабря, губернатор Павел Малков посетил рязанскую городскую клиническую станцию скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Малков ознакомился с работой городской станции скорой медицинской помощи. Осмотрел гаражный комплекс и структурные подразделения станции, включая диспетчерскую.

Решение проблемных вопросов и приоритетные направления развития службы Павел Малков обсудил на встрече с коллективом, а также в ходе рабочего совещания с участием руководителей областного министерства здравоохранения и городской станции скорой помощи. Речь, в частности, шла об укреплении материально-технической базы, цифровизации деятельности службы скорой медпомощи, повышении оплаты труда сотрудников.

«Есть понимание, как постепенно решать острые проблемы службы скорой медпомощи. Уже поручил Минздраву региона проработать вопрос ускоренного обновления спецтранспорта, возможности повышения зарплаты сотрудникам станции. Это планируется сделать уже в ближайшее время, – сказал губернатор. – В течение двух месяцев приобретем для городской станции скорой медицинской помощи 10 автомобилей».

Речь также шла о внедрении цифровых и информационных технологий в работу службы скорой помощи в рамках региональной программы по созданию единого цифрового контура в системе здравоохранения. В Рязанской области создается Единая диспетчерская служба, что позволит максимально автоматизировать процессы на всех этапах – от момента поступления вызовов до оказания медицинской помощи гражданам на местах. Будет оптимизирована работа диспетчеров, выездных бригад, специалистов приемных отделений стационаров, повышена эффективность распределения вызовов и время доезда бригад. Кроме того, появится электронная база данных, включающая анамнезы пациентов, сведения об их предыдущих обращениях в Скорую, госпитализациях и другую информацию. Она будет оперативно передаваться бригадам дополнительно к картам вызовов. Медработники городской станции уже обеспечены планшетами для работы.