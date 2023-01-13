Для станции скорой помощи в Рязани закупят новую технику, сотрудникам обещают повысить зарплату

В пятницу, 13 декабря, губернатор Павел Малков посетил рязанскую городскую клиническую станцию скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.
Малков ознакомился с работой городской станции скорой медицинской помощи. Осмотрел гаражный комплекс и структурные подразделения станции, включая диспетчерскую.
Решение проблемных вопросов и приоритетные направления развития службы Павел Малков обсудил на встрече с коллективом, а также в ходе рабочего совещания с участием руководителей областного министерства здравоохранения и городской станции скорой помощи. Речь, в частности, шла об укреплении материально-технической базы, цифровизации деятельности службы скорой медпомощи, повышении оплаты труда сотрудников.
Речь также шла о внедрении цифровых и информационных технологий в работу службы скорой помощи в рамках региональной программы по созданию единого цифрового контура в системе здравоохранения. В Рязанской области создается Единая диспетчерская служба, что позволит максимально автоматизировать процессы на всех этапах – от момента поступления вызовов до оказания медицинской помощи гражданам на местах. Будет оптимизирована работа диспетчеров, выездных бригад, специалистов приемных отделений стационаров, повышена эффективность распределения вызовов и время доезда бригад. Кроме того, появится электронная база данных, включающая анамнезы пациентов, сведения об их предыдущих обращениях в Скорую, госпитализациях и другую информацию. Она будет оперативно передаваться бригадам дополнительно к картам вызовов. Медработники городской станции уже обеспечены планшетами для работы.
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